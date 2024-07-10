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У мініатюрних білих стрингах: британська зірка реаліті похизувалася пружними сідницями

У мініатюрних білих стрингах: британська зірка реаліті похизувалася пружними сідницями

У мініатюрних білих стрингах: британська зірка реаліті похизувалася пружними сідницями

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі продемонструвала струнку фігуру та ідеальну п'яту точку перед об'єктивом фотокамери.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram знімками з нового фотосету.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Перед об'єктивом фотокамери красуня позувала у білому кроптопі з червоною облямівкою і мініатюрних білих стрингах.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Арабелла похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і пружними сексуальними сідницями.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

У неї було розпущене скуйовджене волосся, максимально природний макіяж, довгий світлий манікюр і золоті прикраси.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram
Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, Арабелла Чі показала фігуру у спортивному чорному купальнику.

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