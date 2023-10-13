У мініатюрних стрингах і з мушлями на грудях: Демі Роуз продемонструвала сексуальні форми

Британська модель у спокусливому образі знялася у фотосесії біля моря.
Демі Роуз потішила фоловерів новою порцією знімків із пікантної фотосесії на пірсі.
Модель постала перед фотокамерою у спокусливому образі. На ній були мініатюрні бежеві стринги, а на пишних грудях замість бюстгальтера були мушлі. Демі похизувалася сексуальною фігурою у формі "пісковий годинник".
Аутфіт Роуз доповнила топом із золотисто-мідних ланцюжків. Вуха вона прикрасила перламутровими сережками у вигляді птахів, а шию - таким самим кольє із птахами.
Демі зробила укладання з мокрим ефектом і гарний макіяж із перламутрово-рожевими тінями, чорними стрілками і помадою лілового відтінку.
Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз показала свої оголені фото.
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