У мініатюрних стрингах і з мушлями на грудях: Демі Роуз продемонструвала сексуальні форми

Британська модель у спокусливому образі знялася у фотосесії біля моря.

Демі Роуз потішила фоловерів новою порцією знімків із пікантної фотосесії на пірсі.

Модель постала перед фотокамерою у спокусливому образі. На ній були мініатюрні бежеві стринги, а на пишних грудях замість бюстгальтера були мушлі. Демі похизувалася сексуальною фігурою у формі "пісковий годинник".

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Аутфіт Роуз доповнила топом із золотисто-мідних ланцюжків. Вуха вона прикрасила перламутровими сережками у вигляді птахів, а шию - таким самим кольє із птахами.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі зробила укладання з мокрим ефектом і гарний макіяж із перламутрово-рожевими тінями, чорними стрілками і помадою лілового відтінку.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз показала свої оголені фото.

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