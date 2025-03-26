У мініатюрній блискучій сукні: смілива модель із Панами оголила пишні форми

28-річна Грейсі Бон обожнює приміряти пікантні вбрання, у яких вихваляється своїми пишними принадами.

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – показала в Instagram свій новий сексуальний аутфіт, у якому вона сходила на вечірку.

Дівчина одягла мініатюрну блискучу сукню на тонких бретельках і з відвертим розрізом із одного боку, який повністю оголював її пишні сідниці і стегно.

Грейсі Бо

У Грейсі було розпущене волосся, макіяж із пишними нарощеними віями і помадою кольору запорошеної троянди, а також довгий манікюр із дизайном. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком із хрестиком, а руку – золотим браслетом.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон позувала на пляжі у білому суцільному купальнику, демонструючи свою тонку талію, широкі стегна і пишні сідниці.

Читайте також: