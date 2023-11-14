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У мініатюрній сукні і на підборах: американська зірка реаліті похизувалася стрункими ногами на вулицях Лос-Анджелеса

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У мініатюрній сукні і на підборах: американська зірка реаліті похизувалася стрункими ногами на вулицях Лос-Анджелеса

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Емма Ернан обрала для прогулянки гламурний аутфіт.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Вона прогулювалася, тримаючи паперовий стакан із напоєм.

Білявка мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у мініатюрну сукню з різнокольоровим принтом і без бретельок. Вбрання ідеально підкреслило сексуальну фігуру дівчини і її стрункі довгі ноги.

Емма Ернан / © Getty Images
Емма Ернан / Фото: Getty Images

Аутфіт Емма доповнила кремовими босоніжками на платформах і підборах і кремовою сумочкою.

Ернан розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою і завершила лук золотими сережками та світло-рожевим манікюром.

Нагадаємо, зірка реаліті Челсі Лазкані у рожевій мінісукні з мереживом блиснула пишними грудьми на вечірці.

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