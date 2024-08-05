У мініатюрній сукні і з сумкою Chanel: зірка реаліті вийшла на прогулянку до водойми

Емма Ернан любить носити короткі вбрання, які підкреслюють її стрункі ноги.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – виклала в Instagram нову світлину з прогулянки біля водойми.

Для цього вона обрала мініатюрну смугасту салатово-бірюзову сукню без бретельок, у якій вона продемонструвала свої стрункі ноги у всій красі. Вбрання вона скомбінувала з білими кросівками і шкарпетками. У руці Емма тримала сіру стьобану сумку від Chanel.

Емма Ернан/Instagram

Волосся білявка зібрала у високий хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у жовтій оправі, вуха прикрасила сережками-кільцями, а шию – ланцюжком із підвіскою у вигляді серця.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан покаталася на яхті у чорній довгій сукні з високим розрізом.

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