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У мініатюрній сукні та на шпильках: ефектна Джорджина Родрігес позувала на пірсі у Венеції

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У мініатюрній сукні та на шпильках: ефектна Джорджина Родрігес позувала на пірсі у Венеції

Джорджина Родрігес / Фото: Getty Images

Модель Джорджина Родрігес прибула на 80-й Венеційський міжнародний кінофестиваль, що триває у Венеції.

Улюблену футболіста Кріштіану Роналду та матір його дітей сфотографували на пірсі. Джорджина була в двокольоровій обтягуючій міні-сукні і в червоних шкіряних босоніжках на шпильках.

На зап'ясті у неї виблискував тонкий діамантовий браслет, манікюр був у світлому відтінку, а нігті довгі та гострої форми. На пальцях було по кілька кілець із коштовним камінням.

Модель зробила макіяж та зачіску, а також одягла сережки з рубінами та впевнено продефілювала перед фотографами на пірсі.

Джорджина Родрігес / © Getty Images
Джорджина Родрігес / Фото: Getty Images

У своєму Instagram Джорджина показала інші фото, як летіла у приватному літаку до Венеції і була одягнена в чорні корсети та штани з високою талією, а в руках у неї була сумка зі шкіри крокодила Diamond Himalaya Niloticus Birkin від Hermes вартістю понад 230 тисяч доларів.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дві знаменитості одягли однакові коштовності на Венеціанський кінофестиваль.

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Дата публікації
Перегляди
377
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