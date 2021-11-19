У мініатюрній сукні та з червоним волоссям: Белла Торн засвітила татуювання та шрам на нозі

У мініатюрній сукні та з червоним волоссям: Белла Торн засвітила татуювання та шрам на нозі

24-річна акторка у сексуальному образі вийшла на червону доріжку музичної церемонії.

Белла Торн відвідала 22-у щорічну церемонію вручення латинської премії Греммі — Latin Grammy Awards, яка відбулася у Лас-Вегасі.

Дівчина зробила ставку на свою сексуальність. Вона одягла червону мінісукню на тонких бретельках, розшиту в зоні декольте бісером. Вбрання вона поєднала з червоними босоніжками зі стразами.

Белла Торн / Associated Press

Щоб зробити свій аутфіт ефектнішим, вона пофарбувала волосся в червоний колір. У макіяжі Белла зробила акцент на вишневій помаді. У вухах у неї були сережки-кільця з камінням.

Белла Торн / Associated Press

Обидві руки Торн прикрасила годинниками і каблучками з діамантами та смарагдами. На одній руці вона мала розкішний браслет у вигляді змії.

Белла Торн / Associated Press

Довга сукня дозволила розглянути ноги акторки. На правій нозі вона мала два татуювання і невеликий шрам.

Белла Торн / Associated Press

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