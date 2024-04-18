У мініатюрному банановому бікіні: британська модель похизувалася ідеальною фігурою

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram яскраві знімки з відпочинку на курорті.

Арабелла Чі/Instagram

Білявка спокусливо позувала біля басейну у стильному мініатюрному бікіні бананового кольору на зав'язках і з золотистою фурнітурою. Чі похизувалася стрункою і сексуальною фігурою.

Арабелла Чі/Instagram

Вона розпустила волосся, зробила макіяж у натуральних відтінках і прикрасила шию ланцюжком із підвіскою у вигляді її імені.

Арабелла Чі/Instagram

"Трохи сонечка вам у стрічку", – написала модель у дописі.

Нагадаємо, інша учасниця "Острова кохання" – Джессіка Гейл – продемонструвала сексуальні форми у бікіні пастельно-блакитного кольору.

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