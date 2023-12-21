У мініатюрному бікіні апельсинового відтінку: британська модель похизувалася спокусливим декольте

Арабелла Чі продовжує тішити фоловерів пікантними знімками у купальнику.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нову порцію гарячих фото.
Цього разу білявка приміряла мініатюрне бікіні апельсинового відтінку, яке доповнила золотим делікатним ланцюжком на плавках.
Арабелла продемонструвала плаский живіт і спокусливий бюст.
Свій аутфіт Чі доповнила золотими сережками, браслетом, каблучками і довгим молочним манікюром.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі показалася на фото одягненою. Вона позувала навпочіпки у леопардовій шубі на голе тіло.
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