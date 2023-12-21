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У мініатюрному бікіні апельсинового відтінку: британська модель похизувалася спокусливим декольте

У мініатюрному бікіні апельсинового відтінку: британська модель похизувалася спокусливим декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
267
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У мініатюрному бікіні апельсинового відтінку: британська модель похизувалася спокусливим декольте

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі продовжує тішити фоловерів пікантними знімками у купальнику.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нову порцію гарячих фото.

Цього разу білявка приміряла мініатюрне бікіні апельсинового відтінку, яке доповнила золотим делікатним ланцюжком на плавках.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Арабелла продемонструвала плаский живіт і спокусливий бюст.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Свій аутфіт Чі доповнила золотими сережками, браслетом, каблучками і довгим молочним манікюром.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі показалася на фото одягненою. Вона позувала навпочіпки у леопардовій шубі на голе тіло.

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Дата публікації
Перегляди
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