У мініатюрному бікіні апельсинового відтінку: британська модель похизувалася спокусливим декольте

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нову порцію гарячих фото.

Цього разу білявка приміряла мініатюрне бікіні апельсинового відтінку, яке доповнила золотим делікатним ланцюжком на плавках.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла продемонструвала плаский живіт і спокусливий бюст.

Арабелла Чі/Instagram

Свій аутфіт Чі доповнила золотими сережками, браслетом, каблучками і довгим молочним манікюром.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі показалася на фото одягненою. Вона позувала навпочіпки у леопардовій шубі на голе тіло.

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