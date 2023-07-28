У стильному мініатюрному бікіні: британська модель похизувалася сексуальними сідницями

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон опублікувала в Instagram нову порцію пікантних знімків. Красуня влаштувала імпровізований фотосет біля басейну.

Одягнена білявка була у мініатюрне біле бікіні в рубчик із синьою облямівкою і золотою фурнітурою з перлами.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Свій лук Генсон доповнила блакитною сорочкою, яку одягла для одного фото, і ляпанцями з деніму.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Модель зробила макіяж із помадою шоколадного відтінку, прикрасила вуха золотими сережками і завершила образ французьким манікюром.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Меган продемонструвала свою струнку і спокусливу фігуру. Вона також похизувалася пишним бюстом і сексуальними сідницями.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Нагадаємо, раніше Меган Бартон Генсон показала фото у мініатюрному рожевому купальнику.

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