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У мініатюрному бікіні і парео з торочкою: британська модель похизувалася спокусливим бюстом і пласким животом

У мініатюрному бікіні і парео з торочкою: британська модель похизувалася спокусливим бюстом і пласким животом

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У мініатюрному бікіні і парео з торочкою: британська модель похизувалася спокусливим бюстом і пласким животом

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі продовжує тішити фоловерів знімками у стильних купальниках.

Модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові світлини пляжного аутфіту.

Красуня одягла мініатюрний чорний купальник, ліф якого ледве прикривав її сексуальні груди.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

На стегнах Арабелла зав'язала чорну атласне коротке парео з торочкою.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Чі продемонструвала тонку талію і плаский живіт.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у спокусливій чорній білизні похизувалася ідеальною фігурою.

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Дата публікації
Перегляди
323
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