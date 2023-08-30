У мініатюрному бікіні і парео з торочкою: британська модель похизувалася спокусливим бюстом і пласким животом

Арабелла Чі продовжує тішити фоловерів знімками у стильних купальниках.
Модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові світлини пляжного аутфіту.
Красуня одягла мініатюрний чорний купальник, ліф якого ледве прикривав її сексуальні груди.
На стегнах Арабелла зав'язала чорну атласне коротке парео з торочкою.
Чі продемонструвала тонку талію і плаский живіт.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у спокусливій чорній білизні похизувалася ідеальною фігурою.
Читайте також: