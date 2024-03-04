У мініатюрному бікіні і з котом: зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою і сексуальним декольте

Емма Ернан показала, як приймала сонячні ванни зі своїм домашнім улюбленцем.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася з підписниками в Instagram пікантною світлиною з відпочинку біля басейну.
Красуня позувала на шезлонгу, поряд із нею лежав її кіт. На ній було мініатюрне світле бікіні. Емма похизувалася і стрункою фігурою, і пишним сексуальним бюстом.
Ернан зібрала волосся в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із акцентом на очах, червоний манікюр і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Емма Ернан білою мінісукнею з драпуванням підкреслила стрункі ноги.
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