У мініатюрному бікіні і з котом: зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою і сексуальним декольте

Емма Ернан показала, як приймала сонячні ванни зі своїм домашнім улюбленцем.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася з підписниками в Instagram пікантною світлиною з відпочинку біля басейну.

Красуня позувала на шезлонгу, поряд із нею лежав її кіт. На ній було мініатюрне світле бікіні. Емма похизувалася і стрункою фігурою, і пишним сексуальним бюстом.

Емма Ернан/Instagram

Ернан зібрала волосся в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із акцентом на очах, червоний манікюр і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Емма Ернан білою мінісукнею з драпуванням підкреслила стрункі ноги.

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