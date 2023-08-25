У мініатюрному бікіні: модель Playboy спокусливо похизувалася сексуальними сідницями і пишним бюстом

Глоя Терае обожнює демонструвати свої пишні форми.
Канадська модель Playboy Глоя Терае опублікувала в Instagram знімки з пікантної фотосесії, які розбурхали уяву її фоловерів.
Перед об'єктивом фотокамери білявка постала у мініатюрному бікіні на зав'язках темно-бежевого кольору зі срібними вкрапленнями.
Красуня спокусливо позувала біля вікна, демонструючи струнку фігуру.
Глоя похизувалася пружними сідницями і сексуальним бюстом.
Свій лук Терае доповнила ланцюжком на шиї, золотими браслетами і каблучками на руках і французьким манікюром. Модель розпустила волосся і зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, а губи – помадою кольору молочного шоколаду.
Нагадаємо, своє 30-річчя Глоя Терае відсвяткувала у відвертому вбранні. На ній була рожева сукня, яка складалася з боді та імітації спідниці ззаду і спереду. Ноги у неї були повністю оголеними.
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