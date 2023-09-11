У мініатюрному чорному бікіні: британська модель похизувалася пласким животом і пружними сідницями

Арабелла Чі показала відео з відпустки біля моря, яка завершилась.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram відео з відпочинку.

На ньому красуня у мініатюрному чорному бікіні позує на пляжі. Вона похизувалася на камеру стрункою фігурою, пласким животом і пружними сідницями.

"Прощавай, життя на пляжі, але ненадовго", – підписала відео Арабелла.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала себе у всій красі у прозорому купальнику з чорними вставками.

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