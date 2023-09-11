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У мініатюрному чорному бікіні: британська модель похизувалася пласким животом і пружними сідницями

У мініатюрному чорному бікіні: британська модель похизувалася пласким животом і пружними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
58
Час на прочитання
1 хв
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У мініатюрному чорному бікіні: британська модель похизувалася пласким животом і пружними сідницями

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі показала відео з відпустки біля моря, яка завершилась.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram відео з відпочинку.

На ньому красуня у мініатюрному чорному бікіні позує на пляжі. Вона похизувалася на камеру стрункою фігурою, пласким животом і пружними сідницями.

"Прощавай, життя на пляжі, але ненадовго", – підписала відео Арабелла.  

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала себе у всій красі у прозорому купальнику з чорними вставками.

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Дата публікації
Перегляди
58
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