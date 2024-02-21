У мініатюрному чорному бікіні і з льодяником в руці: британська модель поділилася новим знімком

Арабелла Чі не припиняє публікувати пікантний контент у стильних купальниках.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – вчергове потішила підписників в Instagram новою світлиною.

Цього разу красуня була одягнена у мініатюрне чорне бікіні із зав'язками, яке добре сиділо на її стрункій і сексуальній фігурі.

Арабелла Чі

Свій пляжний лук білявка доповнила чорною панамкою від Prada. У неї було розпущене волосся і легкий макіяж на обличчі. Шию Арабелла прикрасила ланцюжками з підвісками, а руку – браслетом.

Знімок вийшов дуже милим: Чі щиро усміхалася на камеру і тримала у руці льодяник на паличці.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі у рожевому купальнику зухвало позувала на камеру.

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