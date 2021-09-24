У мініхалаті і на підборах: Джіджі Хадід на показі білизняного бренду Ріанни

У мініхалаті і на підборах: Джіджі Хадід на показі білизняного бренду Ріанни

Для цього показу модель кардинально змінила образ.

Після народження свого первістка, дочки Хай, супермодель Джіджі Хадід в інтерв'ю журналу i-D заявила, що має намір завершити модельну кар'єру, але судячи з її насиченому графіку — це були лише слова.

За останні кілька місяців Джіджі вже встигла з'явиться на подіумах в модних показах і взяла участь в ефектному шоу білизняного бренду Ріанни Savage X Fenty.

Джіджі Хадід / Getty Images

Зірка продефілювала в синьому халаті з принтом, під який були підібрані білизна і широкий чокер. Доповнили образ моделі перука з рудим волоссям, яскравий макіяж і туфлі на високих підборах і з ремінцем.

Джіджі Хадід / Getty Images

Також кілька днів тому відбувся закритий показ цього шоу, на якому побувала і Джіджі. Дівчина з'явилася перед камерами в молочному костюмі від Versace, який доповнили бюстгальтер і чокер з перлів.

Джіджі Хадід / Getty Images

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