У мінісарафані та з червоною помадою: Бейонсе відпочила на яхті з чоловіком

42-річна співачка та продюсерка Бейонсе опублікувала у своє Instagram серію фото, зроблених на яхті. На морську прогулянку суперзірка вирушила в компанії свого чоловіка – репера та продюсера Джей-Зі.

Фото: Instagram Бейонсе

Співачка позувала у білому мінісарафані з відвертим декольте, який доповнила білою хусткою із чорним принтом, сонцезахисними окулярами у білій оправі, а також макіяжем із червоною помадою. Яскравим акцентом в образі стала шкіряна сумка із принтом пейслі.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, раніше у Каліфорнії відбулася церемонія вручення нагород iHeartRadio Music Awards, і однією з лауреаток та гостей цього заходу стала суперзірка Бейонсе. Співачка вирішила одягнутися тематично – у ковбойське вбрання, а пов'язано це з її новим альбомом Cowboy Carter, який став восьмим у кар'єрі співачки.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Читайте також:

Красиві образи Бейонсе (12 фото)