У мінісарафані та з червоною помадою: Бейонсе відпочила на яхті з чоловіком

Співачка показала фотографії із відпочинку.
42-річна співачка та продюсерка Бейонсе опублікувала у своє Instagram серію фото, зроблених на яхті. На морську прогулянку суперзірка вирушила в компанії свого чоловіка – репера та продюсера Джей-Зі.
Співачка позувала у білому мінісарафані з відвертим декольте, який доповнила білою хусткою із чорним принтом, сонцезахисними окулярами у білій оправі, а також макіяжем із червоною помадою. Яскравим акцентом в образі стала шкіряна сумка із принтом пейслі.
(гортайте фото вправо)
Нагадаємо, раніше у Каліфорнії відбулася церемонія вручення нагород iHeartRadio Music Awards, і однією з лауреаток та гостей цього заходу стала суперзірка Бейонсе. Співачка вирішила одягнутися тематично – у ковбойське вбрання, а пов'язано це з її новим альбомом Cowboy Carter, який став восьмим у кар'єрі співачки.
Читайте також:
- Без спідниці та бюстгальтера: ефектна Бейонсе у сміливому образі з'явилася на фешншоу
- Була найгламурнішою і незвичайнішою: Бейонсе з'явилася на прем'єрі свого фільму в ефектній мінісукні
- Вау, яка: Бейонсе в ефектній мінісукні від українського бренду FROLOV виступила у Лас-Вегасі