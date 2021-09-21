У мінішортах і шкіряному жакеті: Настя Каменських продемонструвала осінній лук

Співачка показала свій новий образ.
Настя Каменських опублікувала кілька нових фото в своєму Instagram. На них співачка зображена під час прогулянки по осінньому місту.
Каменських вдягла мінішорти з бахромою, білий топ і трендовий чорний шкіряний жакет. Свій образ зірка доповнила улюбленої сумкою Prada, сонцезахисними окулярами і чорними черевиками на білій платформі. Волосся Настя залишила розпущеним, а на обличчі зробила природний макіяж.
"Розслабтеся і відчуйте осінь", — написала під знімками співачка.
Також Настя показала, що їсть на сніданок. Це вівсянка, фрукти і трохи горіхів. Дівчина стежить за своїм харчуванням і займається спортом для підтримки форми.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських показувала знімки з прогулянки на яхті. Вона позувала в жовтому купальнику, що складався з топа з білою облямівкою і плавок, і з оливковою хусткою на стегнах.