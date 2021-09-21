У мінішортах і шкіряному жакеті: Настя Каменських продемонструвала осінній лук

Співачка показала свій новий образ.

Настя Каменських опублікувала кілька нових фото в своєму Instagram. На них співачка зображена під час прогулянки по осінньому місту.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Каменських вдягла мінішорти з бахромою, білий топ і трендовий чорний шкіряний жакет. Свій образ зірка доповнила улюбленої сумкою Prada, сонцезахисними окулярами і чорними черевиками на білій платформі. Волосся Настя залишила розпущеним, а на обличчі зробила природний макіяж.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

"Розслабтеся і відчуйте осінь", — написала під знімками співачка.

Також Настя показала, що їсть на сніданок. Це вівсянка, фрукти і трохи горіхів. Дівчина стежить за своїм харчуванням і займається спортом для підтримки форми.

Instagram Насті Каменських

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показувала знімки з прогулянки на яхті. Вона позувала в жовтому купальнику, що складався з топа з білою облямівкою і плавок, і з оливковою хусткою на стегнах.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

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