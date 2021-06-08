У мінішортах і топі: сексуальна Ізабель Гулар похизувалася підкачаною фігурою

Модель опублікувала нове відео у фотоблогу.

36-річна топмодель — бразилійка Ізабель Гулар, повернулася з відпустки і вирішила показати, який вигляд її фігура має після нього.

Судячи з відео, на якому модель позує в білих мінішортах і топі, на відпочинку вона теж дотримується режиму харчування і не порушує його. Її фігура має приголомшливий вигляд, і це не дивно, адже Гулар багато часу приділяє тренуванням. Так само, як і спорт, дівчина обожнює засмагати.

Ізабель Гулар / Instagram Ізабель Гулар

"Дім, милий дім", — підписала відео Ізабель.

Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар показувала, як у сукні з ефектним розрізом каталася на яхті.

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