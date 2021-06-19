У мінішортах і яскравому жакеті: ефектна Алессандра Амбросіо сходила на обід

У спекотний літній день вона вирішила вибрати яскраве вбрання.
Супермодель Алессандра Амбросіо продемонструвала ефектний лытній образ, коли вирушила до улюбленого серед знаменитостей ресторану The Ivy у Беверлі-Гіллз. Знаменитість одягла для свого виходу джинсові мінішорти, які підкреслили її стрункі ноги, яскравий подовжений жакет кольору апельсина і кроптоп у рубчик.
Доповнили вбрання моделі безліч підвісок на шиї, біла сумка і лаймові мюлі від Bottega Veneta. На очах у Алессандри були сонцезахисні окуляри теж від бренду Bottega Veneta.
Нагадаємо, що Алессандра прославилася своєю багаторічною роботою з білизняним брендом Victoria's Secret, який кілька днів тому оголосив, що прощається з "ангелами" та повністю змінює концепцію ведення бізнесу.
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