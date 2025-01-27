У мінішортах і жакеті зі шкіряними ремінцями: Дженна Ортега у зухвалому луку з'явилася на Тижні моди

22-річна акторка і зірка серіалу "Венздей" та фільму "Бітлджюс Бітлджюс" стала гостею Паризького тижня моди.

Дженна Ортега відвідала показ кутюрної колекції сезону весна-літо 2025 Модного дому Christian Dior, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Акторка обрала для своєї появи зухвалий образ total black від французького бренду. На ній були мінішорти та екстравагантний жакет без рукавів, із глибоким декольте і шкіряними ремінцями по боках.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Лук Ортега доповнила чорними шкіряними високими рукавичками, капроновими колготами та атласними босоніжками на високих платформах і підборах, прикрашених перлинами і камінням. У руках дівчина тримала шкіряну сумку із золотою фурнітурою.

У Джени було розпущене волосся, макіяж із помадою ягідного відтінку, сонцезахисні окуляри на обличчі і золоті сережки у вухах.

Нагадаємо, Дженна Ортега на захід у Лондоні одягла жакет-сукню кольору марсала від Alexander McQueen з бордовими лацканами, широкими плечима і ґудзиками.

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