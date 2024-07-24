У мінішортах і золотих босоніжках: американська акторка продемонструвала стрункі ноги

31-річна Вікторія Джастіс у короткому вбранні вийшла у світ.
До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила американська акторка Вікторія Джастіс.
Брюнетка мала сексуальний вигляд у темно-синьому вбранні, яке складалося з топа на тонких бретельках і коротких шортів. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.
Образ Вікторія доповнила золотими босоніжками на високих платформах і підборах, які вона скомбінувала із цікавою золотою сумочкою.
Джастін зробила акуратне укладання, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила сережки-ромби, шию – золотими ланцюжками, а руки – браслетом і каблучкою.
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