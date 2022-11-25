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У мінішортах із імітацією трусів: донька Джуда Лоу у провокаційному луку сходила на вечірку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Час на прочитання
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У мінішортах із імітацією трусів: донька Джуда Лоу у провокаційному луку сходила на вечірку

Айріс Лоу / Фото: Getty Images

Айріс Лоу екстравагантними шортами із деніму підкреслила стрункі ноги.

Донька Джуда Лоу – Айріс Лоу – потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла на різдвяну вечірку Claridge's Christmas Tree Party у Лондоні. Для цього вона обрала провокаційний лук, щоб точно бути в центрі уваги паті.

Модель одягла екстравагантні джинсові мінішорти, які імітували труси з високою посадженням. З-під них визирали спереду і ззаду кишені кольору слонової кістки. Така довжина шортів чудово підкреслила стрункі ноги знаменитості.

Айріс Лоу / © Getty Images
Айріс Лоу / Фото: Getty Images

Аутфіт Айріс доповнила топом шоколадного відтінку і світлою курткою від бренду Rick Owens на блискавці, з цікавими гострими плечами і довгими рукавами. Взула Лоу чорні шкіряні гостроносі чоботи.

Волосся красуня зібрала у хвіст, зробила максимально природний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.

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Дата публікації
Перегляди
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