У мінішортах із поясом із мушель: ефектна Ізабель Гулар засвітила пружні сідниці

Наразі модель відпочиває у Греції, звідки щодня показує нові фото.
39-річна бразильська топмодель і колишній "ангел" Victoria's Secret — Ізабель Гулар — вирушила у відпустку до Греції, на популярний серед селебріті острів Міконос, звідки вже публікувала знімки, на яких позувала топлес на пляжі.
На нових кадрах, опублікованих зіркою в Instagram, вона позує в ефектному літньому луку, що складається з мінішортів з поясом з великих мушель, топа з високим коміром, а також ляпасів на високій платформі, які знову входять у моду.
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Пляжний лук Ізабель доповнила золотими прикрасами, сонцезахисними окулярами та жовтим манікюром.
Нагадаємо, Ізабель Гулар вийшла у світ у сукні з чорним мереживним боді. Вона відвідала прем'єру нової екранізації роману "Граф Монте-Крісто", що відбулася у рамках Каннського кінофестивалю. На червону доріжку зірка вийшла у сукні від бренду Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2023.
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