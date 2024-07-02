У мінішортах із поясом із мушель: ефектна Ізабель Гулар засвітила пружні сідниці

39-річна бразильська топмодель і колишній "ангел" Victoria's Secret — Ізабель Гулар — вирушила у відпустку до Греції, на популярний серед селебріті острів Міконос, звідки вже публікувала знімки, на яких позувала топлес на пляжі.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

На нових кадрах, опублікованих зіркою в Instagram, вона позує в ефектному літньому луку, що складається з мінішортів з поясом з великих мушель, топа з високим коміром, а також ляпасів на високій платформі, які знову входять у моду.

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Пляжний лук Ізабель доповнила золотими прикрасами, сонцезахисними окулярами та жовтим манікюром.

Нагадаємо, Ізабель Гулар вийшла у світ у сукні з чорним мереживним боді. Вона відвідала прем'єру нової екранізації роману "Граф Монте-Крісто", що відбулася у рамках Каннського кінофестивалю. На червону доріжку зірка вийшла у сукні від бренду Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2023.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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