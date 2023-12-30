У мінішортах та блузці з декольте: Кріссі Тейген прийшла на день народження чоловіка в ефектному образі

28 грудня співак Джон Ледженд відсвяткував свій день народження у Нью-Йорку. Артисту виповнилося 45 років і з цього приводу він вирішив сходити до ресторану з дружиною — ексмодель Кріссі Тейген.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд / Фото: Getty Images

Пару помітили дорогою до бару Polo. Кріссі одяглася на вечірку чоловіка дуже ефектно, оскільки поєднала оксамитові мінішорти від Alex Perry з чорною шифоновою блузою від Saint Laurent з довгими рукавами.

У блузи жінки було глибоке декольте, а на шортах – шнурівка. Також Крісії одягла сітчасті колготки, босоніжки на високих підборах Tom Ford та зробила об'ємну зачіску. Її святковий лук завершили гламурна золота сумка, макіяж та чорний манікюр.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд / Фото: Getty Images

У Нью-Йорк пара прилетіла з усіма своїми чотирма дітьми і, мабуть, Новий рік вони теж зустрінуть у цьому місті.

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