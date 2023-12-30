У мінішортах та блузці з декольте: Кріссі Тейген прийшла на день народження чоловіка в ефектному образі

Пару заскочили папараці дорогою на свято.
28 грудня співак Джон Ледженд відсвяткував свій день народження у Нью-Йорку. Артисту виповнилося 45 років і з цього приводу він вирішив сходити до ресторану з дружиною — ексмодель Кріссі Тейген.
Пару помітили дорогою до бару Polo. Кріссі одяглася на вечірку чоловіка дуже ефектно, оскільки поєднала оксамитові мінішорти від Alex Perry з чорною шифоновою блузою від Saint Laurent з довгими рукавами.
У блузи жінки було глибоке декольте, а на шортах – шнурівка. Також Крісії одягла сітчасті колготки, босоніжки на високих підборах Tom Ford та зробила об'ємну зачіску. Її святковий лук завершили гламурна золота сумка, макіяж та чорний манікюр.
У Нью-Йорк пара прилетіла з усіма своїми чотирма дітьми і, мабуть, Новий рік вони теж зустрінуть у цьому місті.
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