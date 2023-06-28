У мінішортах та блузі з перфорацією: Тейлор Свіфт сходила до студії в Нью-Йорку

Візит співачки до цього міста відбувся у проміжку між виступами, пов'язаними з її туром The Eras Tour, який триватиме аж до листопада.

33-річна Тейлор Свіфт продемонструвала невимушений літній образ, який одягла, щоб відвідати студію Electric Lady Studios у Нью-Йорку. На зірці була біла блуза з V-подібним декольте, рюшами та перфорацією, яку вона поєднала з джинсовими мінішортами із запахом. Вбрання акцентувало увагу на довгих і струнких ногах дівчини.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Також співачка доповнила свій образ коричневими туфлями на масивній підошві, а у руці несла невелику сумку на коротких ручках. Волосся Тейлор зібрала в низьку зачіску, вуха прикрасила сережками, а ось на губи нанесла яскраву червону помаду.

Студію в Нью-Йорку співачка відвідує цього тижня вже вдруге. Раніше її помітили у мініспідниці та чорних оксфордах, які у такому поєднанні нагадували образ школярки.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

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