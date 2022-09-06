Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У мінішортах та босоніжках на шпильках: Тоні Гаррн відвідала світський захід у Берліні

Дата публікації
Перегляди
1696
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У мінішортах та босоніжках на шпильках: Тоні Гаррн відвідала світський захід у Берліні

Тоні Гаррн / Фото: Getty Images

30-річна німецька модель Тоні Гаррн була присутня на світському заході у Берліні.

Молода мати відвідала відкриття колаборації Alec Voelkel x Cybex Rockstar у Soho House у понеділок. Перед камерами фотографів, що зібралися, Тоні позувала в білих коротких шортах, які вона поєднувала з відповідною подовженою сорочкою і мініатюрною рожевою сумкою на короткій дерев'яній ручці.

Взута Гаррн була в босоніжки кольору металік на високих підборах. Знаменитість також зробила собі мінімальний макіяж, щоб акцентувати увагу на своїй природній красі, і зібрала світлі локони в гладкий хвіст.

Образ моделі доповнювало кілька різних золотих сережок у вухах та світлий манікюр.

Тоні Гаррн / © Getty Images
Тоні Гаррн / Фото: Getty Images

Минулого літа Тоні вдруге вийшла заміж за свого чоловіка Алекса Петтіфера та показала у блогу відео пляжної церемонії. Пара виховує однорічну дочку Луку Малаїку.

Тоні Гаррн та Алекс Петтіфер / © Associated Press
Тоні Гаррн та Алекс Петтіфер / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація