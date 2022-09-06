У мінішортах та босоніжках на шпильках: Тоні Гаррн відвідала світський захід у Берліні

30-річна німецька модель Тоні Гаррн була присутня на світському заході у Берліні.

Молода мати відвідала відкриття колаборації Alec Voelkel x Cybex Rockstar у Soho House у понеділок. Перед камерами фотографів, що зібралися, Тоні позувала в білих коротких шортах, які вона поєднувала з відповідною подовженою сорочкою і мініатюрною рожевою сумкою на короткій дерев'яній ручці.

Взута Гаррн була в босоніжки кольору металік на високих підборах. Знаменитість також зробила собі мінімальний макіяж, щоб акцентувати увагу на своїй природній красі, і зібрала світлі локони в гладкий хвіст.

Образ моделі доповнювало кілька різних золотих сережок у вухах та світлий манікюр.

Тоні Гаррн / Фото: Getty Images

Минулого літа Тоні вдруге вийшла заміж за свого чоловіка Алекса Петтіфера та показала у блогу відео пляжної церемонії. Пара виховує однорічну дочку Луку Малаїку.

Тоні Гаррн та Алекс Петтіфер / Фото: Associated Press

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