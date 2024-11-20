У мінішортах та ботфортах: Алессандра Амбросіо підкреслила стрункі ноги вбранням

43-річна бразильська топмодель та "янгол" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — знялася в рекламі взуттєвого бренду. Вона представила шкіряні ботфорти на підборах, які доповнила чорною прозорою блузкою з широкими рукавами, крізь яку просвічувався бюстгальтер, та чорними мінішортами. Вбрання ефектно підкреслило стрункі ноги моделі.

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Образ Алессандри завершили великі золоті сережки та природний макіяж.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Модель має приголомшливий вигляд, підтримувати себе у формі їй допомагає спорт — вона любить відвідувати тренування з пілатесу, а також обожнює грати в пляжний волейбол — під час такого проведення часу Але часто потрапляє в об'єктиви папараці. Також вона дотримується збалансованого харчування, що включає багато овочів, фруктів та білкових продуктів.

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо прийшла на вечірку в луку від Dolce & Gabbana. Вона одягла зовсім прозоре вбрання — довгу чорну сукню з корсетом і халтером, яку поєднувала з чорною спідньою білизною, а також босоніжками на підборах і шубою-болеро зі штучного хутра.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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