У мінішортах та ботфортах: Алессандра Амбросіо підкреслила стрункі ноги вбранням

Модель продемонструвала гарний total black-образ.
43-річна бразильська топмодель та "янгол" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — знялася в рекламі взуттєвого бренду. Вона представила шкіряні ботфорти на підборах, які доповнила чорною прозорою блузкою з широкими рукавами, крізь яку просвічувався бюстгальтер, та чорними мінішортами. Вбрання ефектно підкреслило стрункі ноги моделі.
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Образ Алессандри завершили великі золоті сережки та природний макіяж.
Модель має приголомшливий вигляд, підтримувати себе у формі їй допомагає спорт — вона любить відвідувати тренування з пілатесу, а також обожнює грати в пляжний волейбол — під час такого проведення часу Але часто потрапляє в об'єктиви папараці. Також вона дотримується збалансованого харчування, що включає багато овочів, фруктів та білкових продуктів.
Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо прийшла на вечірку в луку від Dolce & Gabbana. Вона одягла зовсім прозоре вбрання — довгу чорну сукню з корсетом і халтером, яку поєднувала з чорною спідньою білизною, а також босоніжками на підборах і шубою-болеро зі штучного хутра.
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