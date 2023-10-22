У мінішортах та ботфортах: супермодель 90-х Лінда Євангеліста відвідала вечірку

Образ обраний нею кардинально відрізнявся від її недавніх оверсайзів.
58-річна супермодель 90-х Лінда Євангеліста мала фантастичний вигляд і більше не ховалася від камер, коли з'явилася на вулиці у Нью-Йорку. Зірка потрапила під приціл папараці, коли виходила з чорного автомобіля та прямувала на захід Vogue Forces of Fashion 2023.
Вперше за тривалий час Лінда була одягнена не в балахон, а в міні — на ній були шорти з костюмної тканини, які вона поєднала з водолазкою, щільними колготками і подовженим жакетом.
Шию Євангеліста прикрасила масивним ланцюжком, також взула шкіряні ботфорти та тримала в руці сумку Birkin від Hermès. Варто відзначити елегантне укладання моделі та макіяж.
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