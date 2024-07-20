У мінішортах та чоботях: модель Емілі Ратаковскі помітили у незвичайному образі

Американська модель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці на вулиці в Нью-Йорку, коли, ймовірно, чекала на таксі біля свого будинку. На знаменитій красуні було того дня дуже нестандартне вбрання, враховуючи те, що на вулиці спекотне літо.

Емілі одягла білі дуже короткі шорти та однотонну футболку, які доповнила безліччю прикрас на шиї з підвісками та кулонами. Також вона розпустила волосся і одягла сонцезахисні окуляри.

Однак головною фішкою образу моделі стали коричневі чоботи з пряжками, якими вона завершила цей літній лук. У руці вона тримала валізу та бордову сумку.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Це вже не вперше, коли в спеку Емілі одягає подібне взуття. Якось вона завершила чорними чоботями лук з шовковою легкою спідницею топом на бретельках.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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