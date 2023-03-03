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У мінішортах та чоботях зі зміїним принтом: модель Фріда Аасен відвідала Тиждень моди

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
670
Час на прочитання
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У мінішортах та чоботях зі зміїним принтом: модель Фріда Аасен відвідала Тиждень моди

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

Модель прихильниця лаконічного вбрання, яке любить розбавляти оригінальними аксесуарами.

Скандинавська модель Фріда Аасен не могла пропустити Тиждень моди, який минув у Мілані. Дівчина відвідала кілька показів як гостя, серед яких було і шоу швейцарського бренду Bally.

Фріду сфотографували папараці дорогою на показ, вона обрала лаконічне бежеве вбрання, в якому поєднала шкіряні мінішорти і щільну оверсайз велюрову сорочку з довгими рукавами.

Лук модель доповнила зеленою сумкою на оригінальному золотому ремінці та чоботями, які були виконані під зміїну шкіру.

Фріда Аасен / © Getty Images
Фріда Аасен / Фото: Getty Images

Компанію на цьому заході Фріді склав її чоловік Томмі Чіабра — власник компанії Royal Yacht, яка займається продажем і орендою яхт, а також організацією круїзів. Розкішне весілля пари відбулося минулого року в Італії, а освідчився він Фріді на одній зі своїх дорогих яхт, яку всипав пелюстками троянд.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / © Getty Images
Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
670
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