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У мінішортах та іменній футболці: Тіна Кунакі відпочиває у Бразилії

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
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352
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У мінішортах та іменній футболці: Тіна Кунакі відпочиває у Бразилії

Тіна Кунакі у Бразилії / Фото: Instagram Тіни Кунакі

Модель вирушила у відпустку до теплих країв.

26-річна французька модель та колишня дружина Венсана Касселя – Тіна Кунакі – ділиться знімками з Ріо-де-Жанейро, куди вона улетіла на відпочинок.

(гортайте фото вправо)

Тіна у джинсових мінішортах та іменній футболці з номером сім позувала на гойдалках, а також мопеді, на якому прокотилася вечірнім містом.

Тіна Кунакі у Бразилії / © Instagram Тіни Кунакі
Тіна Кунакі у Бразилії / Фото: Instagram Тіни Кунакі

Не залишила Кунакі своїх фоловерів і без фото у бікіні – вона позувала на пляжі в купальнику, що складався із зеленого верху та строкатих плавок.

Тіна Кунакі у Бразилії / © Instagram Тіни Кунакі
Тіна Кунакі у Бразилії / Фото: Instagram Тіни Кунакі

У коментарях користувачі Instagram вже традиційно запитали Тіну про те, де її донька – 4-річна Амазоні, і чому вона не бере її із собою на відпочинок.

Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі ділилася відвертими знімками з відпочинку на островах Теркс та Кайкос – вона позувала повністю оголеною на ліжку.

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Дата публікації
Перегляди
352
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