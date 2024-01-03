У мінішортах та іменній футболці: Тіна Кунакі відпочиває у Бразилії

26-річна французька модель та колишня дружина Венсана Касселя – Тіна Кунакі – ділиться знімками з Ріо-де-Жанейро, куди вона улетіла на відпочинок.

(гортайте фото вправо)

Тіна у джинсових мінішортах та іменній футболці з номером сім позувала на гойдалках, а також мопеді, на якому прокотилася вечірнім містом.

Тіна Кунакі у Бразилії / Фото: Instagram Тіни Кунакі

Не залишила Кунакі своїх фоловерів і без фото у бікіні – вона позувала на пляжі в купальнику, що складався із зеленого верху та строкатих плавок.

Тіна Кунакі у Бразилії / Фото: Instagram Тіни Кунакі

У коментарях користувачі Instagram вже традиційно запитали Тіну про те, де її донька – 4-річна Амазоні, і чому вона не бере її із собою на відпочинок.

Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі ділилася відвертими знімками з відпочинку на островах Теркс та Кайкос – вона позувала повністю оголеною на ліжку.

Читайте також:

Пляжні фото Тіни Кунакі (12 фото)