У мінішортах та іменній футболці: Тіна Кунакі відпочиває у Бразилії

Модель вирушила у відпустку до теплих країв.
26-річна французька модель та колишня дружина Венсана Касселя – Тіна Кунакі – ділиться знімками з Ріо-де-Жанейро, куди вона улетіла на відпочинок.
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Тіна у джинсових мінішортах та іменній футболці з номером сім позувала на гойдалках, а також мопеді, на якому прокотилася вечірнім містом.
Не залишила Кунакі своїх фоловерів і без фото у бікіні – вона позувала на пляжі в купальнику, що складався із зеленого верху та строкатих плавок.
У коментарях користувачі Instagram вже традиційно запитали Тіну про те, де її донька – 4-річна Амазоні, і чому вона не бере її із собою на відпочинок.
Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі ділилася відвертими знімками з відпочинку на островах Теркс та Кайкос – вона позувала повністю оголеною на ліжку.
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