У мінішортах та капелюсі: супермодель Сінді Кроуфорд із чоловіком відпочила на яхті

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікувала у Instagram фото, зроблене на яхті. На ньому вона зображена з чоловіком та батьком її дітей – Ренді Гербером.

Подружжя позує в обіймах, на них невимушений одяг: Сінді одягнена в джинсові мінішорти та блакитну смугасту сорочку поверх бікіні, а від сонця вона захищається капелюхом та окулярами. Модель тримає в руці склянку з водою.

"Недільні веселощі із цим хлопцем", — говорить підпис під фото.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд продемонструвала ідеальний весняний лук. Зірку сфотографували папараці, коли вона йшла Мангеттеном. На супермоделі були прямі сині джинси, легка чорна сорочка на ґудзиках та черевики на підборах. Також Сінді одягла стильну косуху та прикрасила шию кількома золотими ланцюжками з підвісками.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Читайте також:

Стильні образи Сінді Кроуфорд (14 фото)