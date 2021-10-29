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У мінішортах та кроптопі: 72-річна Вера Вонг одягла сміливий аутфіт на галавечір

У мінішортах та кроптопі: 72-річна Вера Вонг одягла сміливий аутфіт на галавечір

Вера Вонг / Associated Press

Кожна поява дизайнерки на публіці руйнує всі можливі стереотипи щодо короткого вбрання та віку.

Іноді, дивлячись на Веру Вонг, важко повірити, що їй вже 72 роки. Учора в Нью-Йорку модельєрка з'явилася на благодійному вечорі у своєму черговому сміливому вбранні і, звичайно ж, знову здивувала.

Вона була одягнена в сатинові мінішорти, кроптоп та рожеву прозору накидку зі шлейфом. Доповнили цей образ масивні черевики на платформі, зачіска з прямим розпущеним волоссям та браслет на руці.

Вера Вонг / © Associated Press
Вера Вонг / Associated Press

Захід, який відвідала Вонг, було організовано з нагоди 30-річчя DKMS — організації, яка бореться із раком крові. Гостями гала-вечора також стали моделі Кая Гербер та Коко Роша.

Кайя Гербер з батьком Ренді / © Getty Images
Кайя Гербер з батьком Ренді / Getty Images

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