У мінішортах та кроптопі: 72-річна Вера Вонг одягла сміливий аутфіт на галавечір

Кожна поява дизайнерки на публіці руйнує всі можливі стереотипи щодо короткого вбрання та віку.
Іноді, дивлячись на Веру Вонг, важко повірити, що їй вже 72 роки. Учора в Нью-Йорку модельєрка з'явилася на благодійному вечорі у своєму черговому сміливому вбранні і, звичайно ж, знову здивувала.
Вона була одягнена в сатинові мінішорти, кроптоп та рожеву прозору накидку зі шлейфом. Доповнили цей образ масивні черевики на платформі, зачіска з прямим розпущеним волоссям та браслет на руці.
Захід, який відвідала Вонг, було організовано з нагоди 30-річчя DKMS — організації, яка бореться із раком крові. Гостями гала-вечора також стали моделі Кая Гербер та Коко Роша.
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