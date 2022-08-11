У мінішортах та на роликах: Мадонна з дочками на вечірці у Центральному парку Нью-Йорка

63-річна попкоролева Мадонна привела своїх дочок на ролер-дискотеку в Центральному парку Нью-Йорка, а знімки, зроблені там, вже облетіли всі західні ЗМІ.

Артистка привела своїх дев'ятирічних близнюків Стеллу та Естер на The DiscOasis на Wollman Rink у Центральному парку Мангеттена. Королева попмузики, якій наступного вівторка виповниться 64 роки, запалювала на вечірці і мала дуже молодіжний вигляд.

Мадонна / Фото: Getty Images

На ній був жовтий короткий комбінезон і колготи в сітку, довге біле волосся співачка розпустила, зробила насичений мейкап і одягла чорні футуристичні окуляри від сонця. А також доповнила свій диско-образ численними масивними прикрасами: сережками, кольє та браслетами, та ефектним манікюром з камінням. Чорні шкіряні черевики на шнурівці Мадонна змінила на ролики та чудово провела час.

Мадонна / Фото: Getty Images

Захід DiscOasis був заснований легендарним продюсером Найлом Роджерсом, який 1984 року випустив альбом-блокбастер Мадонни "Like a Virgin", з двома супер хітами: "Material Girl" та "Like a Virgin". Їх зазнімкували під час бесіди на заході.

Мадонна та Найл Роджерс / Фото: Getty Images

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