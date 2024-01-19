У мінішортах та на спорткарі: Кендалл Дженнер вирушила на пілатес

Модель приміряла новинку спортивного бренду.
28-річна модель та зірка відомого реаліті-шоу – Кендалл Дженнер – після канікул розпочала роботу. Вона вже встигла прорекламувати новинку від бренду Alo – шоколадний спортивний комплект, що складався з топу та мінішортів, який вона доповнила кросівками Adidas та коротким пуховиком.
Позувала Кендалл у чорного спорткара Porsche. "На пілатес", – лаконічно підписала фото модель.
Пілатес дуже люблять моделі. Часто після занять саме цим видом тренувань в об'єктиви папараці потрапляють бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, а також модель і бізнес-леді Гейлі Бібер.
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