Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У мінішортах та на спорткарі: Кендалл Дженнер вирушила на пілатес

У мінішортах та на спорткарі: Кендалл Дженнер вирушила на пілатес

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Модель приміряла новинку спортивного бренду.

28-річна модель та зірка відомого реаліті-шоу – Кендалл Дженнер – після канікул розпочала роботу. Вона вже встигла прорекламувати новинку від бренду Alo – шоколадний спортивний комплект, що складався з топу та мінішортів, який вона доповнила кросівками Adidas та коротким пуховиком.

Позувала Кендалл у чорного спорткара Porsche. "На пілатес", – лаконічно підписала фото модель.

Пілатес дуже люблять моделі. Часто після занять саме цим видом тренувань в об'єктиви папараці потрапляють бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, а також модель і бізнес-леді Гейлі Бібер.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images
Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images
Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Читайте також:

Стретчинг чи пілатес: фітнес-тренер Ксенія Литвинова пояснила різницю між системами вправ

Стретчинг чи пілатес: фітнес-тренер Ксенія Литвинова пояснила різницю між системами вправ

Повʼязані теми:

Наступна публікація