У мінішортах та пальті: Олівія Вайлд сходила на модний показ

Знаменита акторка та продюсерка приїхала на показ Michael Kors, який відбувся у рамках Тижня моди в Нью-Йорку у коротких чорних шортах, трикотажному джемпері в рубчик та високих замшевих чоботях коричневого кольору на підборах. Поверх аутфіту Олівія накинула довге пальто і взяла із собою чорну сумку з торочкою.

Вайлд розпустила біляве волосся, одягла золоті сережки-кільця та чорні окуляри від сонця від Ray-Ban. Сфотографували її разом із колегою-акторкою Лісою Рінною.

Олівія Вайлд та Ліса Рінна / Фото: Associated Press

Зазначимо, що показ Michael Kors також відвідала багатодітна мати Блейк Лайвлі. Вона приїхала на модне шоу в золотому комбінезоні з паєтками в стилі диско.

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