У мінішортах та пухнастій шубі: Дженніфер Лопес під прицілом папараці на вулиці в Нью-Йорку

Дженніфер Лопес продовжує демонструвати фанатам нові та стильні образи, які вона та її команда підібрали для серії її інтерв'ю у Нью-Йорку. А все тому, що 16 лютого її сфотографували біля Рокфеллер-центру.

Знаменитість була одягнена в чорні шкіряні мінішорти та бежеве худі з каптуром, які поєднала з капроновими колготками та трендовим взуттям на платформі й високих підборах.

Також на Дженніфер була величезна пухнаста коричнева шуба зі штучного хутра, сонцезахисні окуляри Nile, сережки Uncommon Matters, а в руці вона тримала сумку Gucci з бамбуковою ручкою культової моделі, що випускається від 1947 року.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Вартість такої сумки 4 600 євро.

Сумка Дженніфер Лопес

Того ж дня Лопес відвідала шоу Джиммі Феллона в яскраво-рожевій сукні з декольте від Модного дому Valentino з колекції осінь-зима 2023.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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