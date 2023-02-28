У мінішортах та рваних колготках: з дівчиною Роберта Паттінсона стався конфуз

Така неприємність могла статися з кожною.

Британська модель, акторка та дівчина актора Роберта Паттінсона — 31-річна Сьюкі Вотергаус, з'явилася на публіці в Нью-Йорку у понеділок, 27 лютого. Знаменита красуня позувала на даху Емпайр-стейт-білдінг, просуваючи свою роботу — серіал "Дейзі Джонс та The Six".

Це майбутній псевдобіографічний мінісеріал, заснований на однойменній книжці Тейлор Дженкінс Рід. Проєкт складатиметься з десяти епізодів і розповідатиме про вигаданий рок-гурт з 1970-х.

Сьюкі грає в серіалі клавішницю Карен Сірко, тому вбралася вирішила епатажно — одягла джинсові мінішорти, шовкову блузу тілесного відтінку, оксамитовий жакет та об'ємну вкорочену шубу.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Також її образ доповнювали яскравий макіяж, укладання, туфлі на зав'язках та прикраса у вигляді червоної квітки на шиї.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Проте з дівчиною стався явно непередбачений конфуз — на її чорних капронових колготках з'явилася велика стрілка. Проте ця невелика неприємність чудово вписалася в образ і навіть додала йому трохи гранжу.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Прем’єра серіалу відбудеться 3 березня на Amazon Prime Video.

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