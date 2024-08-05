У мінішортах та туфлях на шпильках: Джорджина Родрігес сходила на побачення з Роналду

Пара вибралася до ресторану без дітей.
30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та її коханий (а за деякими чутками, вже й чоловік) – футболіст Кріштіану Роналду виховують п'ятьох дітей. Нещодавно вони всі разом відпочивали на березі Червоного моря.
Цього разу пара вирішила організувати собі романтичне побачення. Джорджина одягла джинсові мінішорти, які доповнила поясом Hermes, молочний топ-бюстьє та лакові нюдові туфлі на високих шпильках. Свій гламурний образ вона доповнила однією зі своїх численних сумочок Hermès Birkin із крокодилової шкіри.
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На вечерю вони вирушили на розкішному білому Rolls-Royce, в салоні якого Родрігес, звісно, теж зробила селфі.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес сходила на футбольний матч і підтримала бойфренда. Це була гра між збірними Франції та Португалії у рамках Євро-2024. Французи обіграли команду Кріштіану Роналду в серії пенальті та вийшли до півфіналу.
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