У мінішортах та з червоною помадою: Мілла Йовович на заході бренду Prada

Акторка підкреслила стрункі ноги короткими шортами.
Голлівудська зірка українського походження Мілла Йовович відвідала захід у Лос-Анджелесі – звану вечерю організовану брендом Prada на честь Карстена Геллера – німецько-бельгійського сучасного художника.
Для заходу Мілла обрала простий і зручний образ, оскільки поєднала мінішорти чорного кольору із вільною чорною блузою у великі білий горох. Також зірка доповнила образ чорними капроновими колготками, туфлями із сріблястими паєтками, а також сумкою на довгому ремінці.
Волосся Йовович зібрала, зробила яскравий макіяж із червоною помадою на губах, а також одягла сережки.
Нагадаємо, що нещодавно Модний дім Prada презентував у Мілані на Тижні моди колекцію осінь-зима 2024-2025. Шоу під назвою Instinctive Romance вийшло приголомшливим завдяки тому, як Міучча Прада і Раф Сімонс об'єднали моду з фрагментами історії, дослідженням уявлень про красу і сучасний світ, сформований спогадами.
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