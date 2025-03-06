У мінішортах та з пірсингом у пупці: ізраїльська модель Бар Рафаелі показала, який вигляд мала у 15 років

39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі опублікувала у своєму Instagram фотографію, яка була зроблена 2000 року – тоді майбутній зірці подіумом було лише 15 років.

Бар зображена у білому топі з принтом у вигляді троянди, рожевих мінішортах та в ляпанцях. Вона позує біля ретроавтомобіля. У її пупці можна побачити сережку. Рафаелі ніяк не підписала цей кадр, але відмітила на ньому ізраїльський бренд – мабуть, саме для нього тоді і знімалася дівчина.

instagram.com/barrefaeli

Зазначимо, Бар розпочала свою модельну кар'єру дуже рано – ще в дитинстві. У 8 місяців вона з'явилася в рекламі дитячих підгузків, а трохи згодом – у рекламі бельгійсько-німецького бренду фотоапаратів та плівок Agfa.

Активну модельну кар'єру Рафаелі продовжила вже у підлітковому віці. 2000 року вона стала переможницею конкурсу краси "Міс Ізраїль", що стало важливим етапом у її кар'єрі. Багатьом модель запам'яталася з романтичних відносин з актором Леонардо Ді Капріо, які тривали з 2005-го по 2011 рік.

Бар Рафаелі / Фото: Associated Press

Раніше, нагадаємо, ізраїльська модель Бар Рафаелі блиснула фігурою у бікіні.

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