У мінішортах та з сумкою Dior: стильна Аліна Байкова сходила на пляж

Зірка навіть звичайний пляжний лук доповнила патріотичним аксесуаром.
Супермодель Аліна Байкова зараз у відпустці та відпочиває із родиною на морі. На сторінці в Instagram зірка ділиться знімками із шанувальниками, показуючи свої красиві образи, які обирає для вечірніх виходів та пляжу.
Так, на одному із селфі, модель позувала в джинсових мінішортах з потертостями і рваним низом, і білій легкій сорочці з довгими рукавами, яку носила, як топ.
Образ Аліна доповнила кепкою, сумкою від Dior та синьо-жовтою стрічкою на грудях, якою доповнює усі свої образи. Волосся вона зібрала у низький хвіст, а на руках в українки був манікюр виконаний білим лаком.
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