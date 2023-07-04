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У мінішортах та з сумкою Dior: стильна Аліна Байкова сходила на пляж

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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885
Час на прочитання
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У мінішортах та з сумкою Dior: стильна Аліна Байкова сходила на пляж

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Зірка навіть звичайний пляжний лук доповнила патріотичним аксесуаром.

Супермодель Аліна Байкова зараз у відпустці та відпочиває із родиною на морі. На сторінці в Instagram зірка ділиться знімками із шанувальниками, показуючи свої красиві образи, які обирає для вечірніх виходів та пляжу.

Так, на одному із селфі, модель позувала в джинсових мінішортах з потертостями і рваним низом, і білій легкій сорочці з довгими рукавами, яку носила, як топ.

Образ Аліна доповнила кепкою, сумкою від Dior та синьо-жовтою стрічкою на грудях, якою доповнює усі свої образи. Волосся вона зібрала у низький хвіст, а на руках в українки був манікюр виконаний білим лаком.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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Дата публікації
Перегляди
885
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