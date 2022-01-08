У мінішортах та за руку з чоловіком: Надя Дорофєєва показала нові світлини з Мексики

Співачка насолоджується відпочинком у Тулумі.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нові фотографії з відпустки, яку вона проводить із чоловіком Володимиром Дантесом у Тулумі.

Спочатку артистка виклала знімки, на яких позує сама. Одягнена зірка у світлі кроптоп, мінішорти з високою талією та сорочку-оверсайз. Свій лук Надя доповнила бейсболкою, широким ланцюжком та сандалями.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Мексика стрімко закохує мене в себе. Пам'ятаю як @realpotap на студії, захлинаючись, розповідав як тут круто. Розповідав так довго, що замість музичної сесії того дня ми просто говорили про Тулум та його кайфушки. Ну що ж, тепер я все зрозуміла", — написала Дорофєєва під фото.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Потім співачка показала миле селфі із Дантесом, на якому вони тримаються за руки.

Дантес та Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Два в одному", – лаконічно підписала Надя.

Нагадаємо, раніше артистка позувала на фото топлес, чим схвилювала уяву фоловерів.

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