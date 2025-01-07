У мінішортах та зі штангою: 62-річна Демі Мур знялася для глянцю

61-річна акторка Демі Мур стала однією із зірок нового номера журналу W Magazine. Це щорічний спецвипуск під назвою – Best Performances, він присвячений найкращим акторам та акторкам року. У ньому також з'явилися Ніколь Кідман, Зендея, Пол Мескаль, Анджеліна Джолі та ін.

Мур постала на сторінках глянцю в ефектних образах, що підкреслюють її фігуру.

Вона позувала у спортзалі, стоячи біля дзеркала зі штангою в руках. На ній були чорні топ та мінішорти від Hermes, які вона доповнила прикрасами від Bulgari – кольє та каблучкою, а також туфлями-човниками від Christian Louboutin.

Інший образ складався з чорної сукні з мереживними вставками Gucci, яку вона доповнила намистом від De Beers.

Нагадаємо, на 82-й церемонії вручення премії "Золотий глобус" Демі Мур отримала свою першу нагороду за акторську гру. Вона була номінована у категорії "Найкраща акторка в комедії чи мюзиклі" за свою роботу у фільмі "Субстанція". Отримати статуетку вона не сподівалася і була дуже зворушена.

Демі Мур / Фото: Associated Press

"Я справді цього не очікувала. Я просто в шоці зараз. Я займаюся цим вже 45 років, і це вперше, коли я щось виграла як акторка. Я щаслива і так вдячна", — сказала вона зі сцени.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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