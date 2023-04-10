Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У мінішортах, золотих лосинах і на підборах: дизайнер в ефектному луку з'явився на вечірці

У мінішортах, золотих лосинах і на підборах: дизайнер в ефектному луку з'явився на вечірці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
85
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У мінішортах, золотих лосинах і на підборах: дизайнер в ефектному луку з'явився на вечірці

Квейсін Вільямс / Фото: Getty Images

Квейсін Вільямс любить яскраво і стильно одягатися.

Дизайнер і зірка реалітішоу Next in Fashion на Netflix – Квейсін Вільямс - відвідав вечірку у Лос-Анджелесі з нагоди святкування дня народження свого друга генерального директора цифрової мережі Zeus Network - Лемюеля Пламмера.

Квейсін з'явився там в ефектному образі. На дизайнері була чорна водолазка, зверху якої він одягнув лакований корсет і вкорочений жакет, прикрашений ланцюжками і камінням.

Квейсін Вільямс / © Getty Images
Квейсін Вільямс / Фото: Getty Images

Верх Вільямс скомбінував із чорними джинсовими мінішортами і золотими лосинами. Взутий він був у замшеві високі ботильйони зі срібним декором і на підборах.

Біляві дреди Квейсін зібрав у хвіст і зробив макіяж із накладними пишними віями та бежево-чорними тінями на повіках. Його обличчя прикрашала борода, у вухах були діамантові сережки-цвяшки, а на руках – браслет і годинник, інкрустований камінням. Чорна сумочка з кристалами завершила гламурний лук зірки реаліті.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
85
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація