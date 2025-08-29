У мінішортах гарбузового відтінку: Джессіка Честейн на пресконференції у Мексиці

Мішель Франко і Джессіка Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн відвідала пресконференцію фільму «Мрії», у якому вона зіграла головну роль. Захід відбувся у кінотеатрі Cinépolis Miyana у Мехіко. На ньому також був присутній режисер стрічки Мішель Франко. До речі, раніше вони разом працювали над фільмом «Память».

На пресконференції Честейн з’явилася у яскравому образі. На ній був костюм гарбузового відтінку з колекції Fendi Resort 2026, який складався з двобортного жакета і класичних мінішортів зі стрілками.

Аутфіт Джессіка доповнила кремовою блузкою і шкіряними коричневими босоніжками з ремінцями і квадратними носками. Вона розпустила своє руде волосся, уклала чубчик на чоло, зробила макіяж із ягідною помадою і червоний манікюр.

Нагадаємо, Джессіка Честейн на церемонію вручення премії Breakthrough Prize у Лос-Анджелесі з’явилася у вишуканій білій сукні максі від бренду Gucci, яка була прикрашена камінням.