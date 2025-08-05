У мінішортах і капелюсі: супермодель Сінді Кроуфорд покаталася на сапборді

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

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59-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — показала у своєму Instagram серію фото з відпустки, яку вона провела біля озера в компанії свого чоловіка — 63-річного бізнесмена Ренді Гербера.

На одному з фото модель позувала на сапборді посеред озера. Вона була одягнена в білі джинсові шорти, чорний топ і крислатий солом’яний капелюх. У руці Сінді тримала весло.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

«Життя біля озера», — підписала вона фото.

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Також Кроуфорд була зазнімкована під час стрибка на причалі.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

А чоловіка зірки — Ренді — сфотографували під час гри в якусь головоломку з різнокольоровими кульками.

Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Зазначимо, Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер вважаються однією з найміцніших пар серед знаменитостей. Вони познайомилися на початку 90-х, тоді модель ще була одружена з Річардом Гіром, а бізнесмен зустрічався з іншою жінкою. Довгий час вони були просто друзями, а після розлучення Кроуфорд у 1995 році їхні стосунки переросли у романтичні. У 1998 році Сінді та Ренді одружилися.

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд з дітьми-моделями та чоловіком знялися в рекламі.

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Сінді Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press © Associated Press Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд / © Associated Press Сінді Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд Сінді Кроуфорд / © Associated Press Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press Сінді Кроуфорд / © Associated Press