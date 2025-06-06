У мінішортах, колготах у сітку і топі з паєтками: Майлі Сайрус у зухвалому образі вийшла з готелю

Майлі Сайрус / © Getty Images

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Майлі Сайрус потрапила до об’єктивів папараці, коли вийшла з готелю The Carlyle на Мангеттені у Нью-Йорку.

Артистка продемонструвала зухвалий лук, який поєднав елементи глемроку, гранжу та справжньої вуличної сексуальності.

На Майлі був чорний асиметричний топ із галтером, прикрашений паєтками, бісером і торочкою. Він оголював плечі та спину зірки, що додало образу еротичної нотки. Верх Сайрус скомбінувала з джинсовими мінішортами з замшевим темно-синім поясом із чорною пряжкою та з колготами в сітку.

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Майлі Сайрус / © Getty Images

Вбрання співачка доповнила високими гостроносими чорно-білими шкіряними чоботами на шпильках від Christian Louboutin. На обличчі у неї були стильні сонцезахисні окуляри, а у вухах — лаконічні сережки. Укладання і макіяж із глянцевим блиском на губах завершили лук Сайрус.

Нагадаємо, Майлі Сайрус у «голій» сукні і без бюстгальтера з’явилася на вулицях Нью-Йорка.