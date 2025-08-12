- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
У мінішортах, плащі та лоферах: Наталі Портман на зніманнях фільму на Мангеттені
Наталі Портман знову потрапила під приціл папараці на зніманнях фільму «Гарний секс» (Good Sex), де грає головну роль.
Цього разу 44-річну акторку заскочили у центрі Мангеттена, у Нью-Йорку. Портман була одягнена у короткі сині смугасті шорти та довгий бежевий плащ, на ній були білі шкарпетки та чорні лофери, а також бейсболка на голові та маленька чорна сумка через плече.
Також Наталі розпустила волосся і зробила легкий денний мейкап, одягла сережки-кільця у вуха та кілька золотих каблучок на пальці, а ще зробила світло-рожевий манікюр.
Вихід нового фільму за участю Портман заплановано на 2026 рік. Наталі грає роль сімейної психотерапевтки, яка і сама розчарована у коханні. Жінка наважується піти на побачення. Її цікавлять двоє абсолютно різних чоловіків: 20-річний хіпстер із Брукліна та успішний 50-річний бізнесмен із Мангеттена.