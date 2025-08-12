У мінішортах, плащі та лоферах: Наталі Портман на зніманнях фільму на Мангеттені

Наталі Портман / © Getty Images

Цього разу 44-річну акторку заскочили у центрі Мангеттена, у Нью-Йорку. Портман була одягнена у короткі сині смугасті шорти та довгий бежевий плащ, на ній були білі шкарпетки та чорні лофери, а також бейсболка на голові та маленька чорна сумка через плече.

Також Наталі розпустила волосся і зробила легкий денний мейкап, одягла сережки-кільця у вуха та кілька золотих каблучок на пальці, а ще зробила світло-рожевий манікюр.

Наталі Портман / © Getty Images

Вихід нового фільму за участю Портман заплановано на 2026 рік. Наталі грає роль сімейної психотерапевтки, яка і сама розчарована у коханні. Жінка наважується піти на побачення. Її цікавлять двоє абсолютно різних чоловіків: 20-річний хіпстер із Брукліна та успішний 50-річний бізнесмен із Мангеттена.

Наталі Портман на зніманнях фільму «Гарний секс» / © Getty Images

